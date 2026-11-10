Руководителя частной клиники нашли мёртвой в Новой Москве
В Новой Москве утром нашли мёртвой главврача «Км-клиник» Марину Каган. Её убили в собственном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Тело 60-летней женщины обнаружили на лестнице. На голове и лице россиянки заметили следы побоев. Марина Каган руководила клиникой и имела учёную степень кандидата медицинских наук. На месте происшествия работают сотрудники столичного Следственного комитета. Подробности проводимых ими действий пока не сообщают.
Обычно в таких случаях правоохранители осматривают место обнаружения тела, фиксируют его положение и видимые повреждения, фотографируют обстановку и изымают предметы и следы, которые могут иметь значение для проверки. Также они могут изучить записи камер наблюдения и опросить людей, способных сообщить что-либо о произошедшем.
Ранее стало известно, что жительница испанского города Аллариса нашла останки младенца в морозильной камере, принадлежавшей ее покойной матери.
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