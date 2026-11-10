В аэропорту Читы у пассажиров рейса в Пекин нашли золото на 5,7 млн рублей
Сотрудники Читинской таможни остановили в аэропорту двух иностранцев, собиравшихся вылететь в Пекин. Под одеждой у мужчин нашли цепи из сплава с золотом.
Пассажиры проходили контроль через «зелёный» коридор. Они заявили инспекторам, что не везут товары для письменного декларирования, но при опросе заметно нервничали. Затем сотрудники таможни обнаружили у каждого под одеждой по цепи.
По предварительным данным, изделия изготовили кустарным способом из сплавов золота и серебра. Ювелирными украшениями они не оказались. Масса одной цепи составила 245 граммов, второй — 306 граммов. Точный состав металлов установит экспертиза.
В отношении каждого мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. По этой статье им грозит штраф до миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы. Суд отправил обоих под домашний арест.
Расследование продолжается. Таможенники проводили мероприятия совместно с сотрудниками управления ФСБ по Забайкальскому краю.
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