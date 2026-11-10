В аэропорту Читы у пассажиров рейса в Пекин нашли золото на 5,7 млн рублей

10 ноября 2026, 10:10

Фото: пресс-служба Читинской таможни

Сотрудники Читинской таможни остановили в аэропорту двух иностранцев, собиравшихся вылететь в Пекин. Под одеждой у мужчин нашли цепи из сплава с золотом.