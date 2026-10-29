Компания мужчин затащила девушку в туалет аквапарка и изнасиловала

29 октября 2026, 15:03

В Сингапуре компания молодых людей изнасиловала девушку в туалете аквапарка

Фото: iStock/Favor_of_God

В Сингапуре девушка подверглась изнасилованию прямо в аквапарке. Об этом информирует Daily Express.