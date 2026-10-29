Компания мужчин затащила девушку в туалет аквапарка и изнасиловала
В Сингапуре девушка подверглась изнасилованию прямо в аквапарке. Об этом информирует Daily Express.
Согласно информации источника, 16-летняя школьница проводила время с друзьями-мужчинами в возрасте 24-28 лет. В какой-то момент, после употребления алкоголя, ей стало плохо. Воспользовавшись этим, один из молодых людей затащил её в туалет, закрыл дверь и совершил насильственные действия.
Через несколько минут остальные участники группы вошли в кабинку и начали снимать происходящее. Впоследствии они также совершили насилие над жертвой.
На следующий день двое из преступников сами пришли в полицию, но обвинили в случившемся третьего. В ходе судебного разбирательства адвокат одного из обвиняемых заявил, что компания пыталась помочь пострадавшей. Позже правоохранитель утверждал, что его клиент не участвовал в насилии.
Прокурор обратил внимание на противоречие в показаниях и предположил, что мужчины обратились в полицию, чтобы отвести от себя подозрения. Судебный процесс продолжается.
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