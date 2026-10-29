Россиянин устроил кровавую месть соседу из-за коровы

29 октября 2026, 13:41

В Волгоградской области мужчина получил 11 лет за убийство соседа

Фото: iStock/IndiaUniform

В Волгоградской области житель станицы Филоновской получил 11 лет лишения свободы за кровавую расправу над односельчанином. Об этом проинформировали в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.