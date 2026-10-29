Россиянин устроил кровавую месть соседу из-за коровы
В Волгоградской области житель станицы Филоновской получил 11 лет лишения свободы за кровавую расправу над односельчанином. Об этом проинформировали в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.
Согласно информации следствия, фигурант долгое время находился в конфликте с соседом. Разногласия между мужчинами возникли из-за того, что скот, принадлежащий осужденному, наносил ущерб имуществу местного жителя и портил придомовую территорию.
7 апреля, после очередного скандала, обвиняемый вошел в свой дом, взял двуствольное ружье и направился к оппоненту, где открыл стрельбу. От полученных ранений сосед скончался.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти потерпевшего стало огнестрельное ранение головы и шеи. У него также были обнаружены множественные переломы костей, повреждения основания черепа и травмы головного мозга.
Злоумышленник признан виновным по статьям 105, 222 и 222.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима.
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