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На Пхукете из-за сильных дождей за два часа затопило виллу россиян

Фото: Istock/SAKDAWUT14

На Пхукете за два часа затопило виллу россиян. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сейчас на курорте действует красный уровень опасности из-за сильных ливней и наводнения.



26-летняя Елизавета и её парень Михаил приехали в Таиланд 1 октября, а через некоторое время сняли виллу в Раваи. Несколько дней назад на Пхукете начались сильные дожди, которые привели к затоплению ряда отелей с российскими туристами и наводнению.

Сегодня утром вода зашла и на виллу пары из Петербурга: после пробуждения девушка увидела, что вода поднялась до уровня розеток, а по дому начали плавать чемоданы с вещами и обувь. В итоге пара решила выйти на улицу и ждать, пока поток уйдёт.

Ливни затапливают и другие районы Пхукета: вода заходит в отели и перекрывает дороги, действует красный уровень опасности. Сильнее всего пострадал Патонг, а в Кароне жители получают предупреждения об эвакуации из-за угрозы оползней.

Ольга Щелокова

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