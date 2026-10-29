На Пхукете из-за сильных дождей за два часа затопило виллу россиян
На Пхукете за два часа затопило виллу россиян. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сейчас на курорте действует красный уровень опасности из-за сильных ливней и наводнения.
26-летняя Елизавета и её парень Михаил приехали в Таиланд 1 октября, а через некоторое время сняли виллу в Раваи. Несколько дней назад на Пхукете начались сильные дожди, которые привели к затоплению ряда отелей с российскими туристами и наводнению.
Сегодня утром вода зашла и на виллу пары из Петербурга: после пробуждения девушка увидела, что вода поднялась до уровня розеток, а по дому начали плавать чемоданы с вещами и обувь. В итоге пара решила выйти на улицу и ждать, пока поток уйдёт.
Ливни затапливают и другие районы Пхукета: вода заходит в отели и перекрывает дороги, действует красный уровень опасности. Сильнее всего пострадал Патонг, а в Кароне жители получают предупреждения об эвакуации из-за угрозы оползней.
Читайте также: