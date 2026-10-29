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Рейс Ереван — Минеральные Воды подал сигнал бедствия и разворачивается обратно

Фото: Istock/AVZimovskoy

Рейс «Ереван — Минеральные Воды» подал сигнал бедствия вскоре после вылета из Армении. Об этом информирует Telegram-канал Baza.



Сообщается, что самолёт российской авиакомпании «Азимут» почти сразу начал разворачиваться обратно в аэропорт вылета.

На борту находится около 108 человек. Экипаж запросил экстренную помощь. Авиакомпания пока не комментирует ситуацию. Диспетчеры приняли сигнал и готовят аэропорт к приёму воздушного судна.

Ранее сообщалось о воздушном судне авиакомпании «Россия», которое выполняло рейс из Москвы в Архангельск. По предварительной информации, в багажном отсеке самолёта Superjet при снижении сработал сигнал о пожаре.

Ольга Щелокова

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