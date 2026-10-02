Компания похитила молодого человека в одном регионе России

02 октября 2026, 14:38

Компания из трех мужчин похитила парня в Новосибирске

Фото: istockphoto/blinow61

Похищение 21-летнего мужчины в Новосибирске попало на видео. Кадры предоставили в ГУ МВД России по Новосибирской области, пишет «Лента.ру».