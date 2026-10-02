Компания похитила молодого человека в одном регионе России
Похищение 21-летнего мужчины в Новосибирске попало на видео. Кадры предоставили в ГУ МВД России по Новосибирской области, пишет «Лента.ру».
На записи видно, как трое мужчин силой затаскивают молодого человека в автомобиль. По данным полиции, инцидент произошел ночью 22 сентября возле развлекательного заведения на улице Ядринцевской.
Правоохранители установили и задержали подозреваемых. По версии следствия, они потребовали от потерпевшего 300 тыс. рублей в качестве погашения якобы существовавшего долга. Кроме того, один из фигурантов перевел с банковского счета молодого человека 19 тыс. рублей через мобильное приложение.
После этого злоумышленники высадили потерпевшего и скрылись. Во время обысков у задержанных изъяли восемь банковских карт и четыре мобильных телефона.
В отношении троих мужчин возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Одного из подозреваемых заключили под стражу, двух других отправили под домашний арест.
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