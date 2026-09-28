Двоих россиян похитили и забили в безлюдном месте из-за ложных слухов
В Магаданской области перед судом предстанут двое мужчин за похищение и избиение односельчан. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, в сентябре 2025 года пятеро жителей поселка Эвенск, поверив ложным слухам о якобы совершенном в отношении дочери одного из них преступлении, решили самостоятельно наказать двух односельчан.
Злоумышленники ворвались в жилье к мужчинам, избили их, применили перцовый баллончик, а затем насильно посадили в автомобиль и вывезли в безлюдное место, где продолжили противоправные действия. В результате один из пострадавших получил несовместимые с жизнью травмы, а другой проходил длительное лечение.
Фигурантам вменили статьи о похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Уголовное дело в отношении двух обвиняемых направили в суд, материалы еще троих выделили в отдельное производство.
Читайте также: