Двоих россиян похитили и забили в безлюдном месте из-за ложных слухов

28 сентября 2026, 14:22

На Колыме осудят двух мужчин за похищение и избиение односельчан

Фото: iStock/Backiris

В Магаданской области перед судом предстанут двое мужчин за похищение и избиение односельчан. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.