В Краснодаре трое мужчин на машине без номеров похитили девушку
В Пашковском микрорайоне Краснодара трое мужчин на машине без номеров похитили девушку. Об этом сообщает «Кубань 24».
Как отмечает издание, камера видеонаблюдения зафиксировала произошедшее. Сначала девушка разговаривала с мужчиной. Позже к ним подъехал автомобиль, из него вышли ещё два человека и направились к паре.
Жертва попыталась убежать, однако гражданин, который находился рядом с ней, удержал её. Вместе с подельниками он силой затащил россиянку в машину и увёз в неизвестном направлении. Очевидцы сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Сотрудники ведомства уже проводят проверку.
До этого сообщалось об инциденте в Москве. Там пьяный мужчина разгуливал по улице с ножом и угрожал прохожим.
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