В Кузбассе осудили подростка на 5,5 лет за убийство собственной бабушки

16 июня 2026, 16:09

Фото: iStock/Zolnierek

Подросток в состоянии алкогольного опьянения зарезал собственную бабушку в Кемеровской области. За это его приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-центре судов Кузбасса.