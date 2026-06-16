В Кузбассе осудили подростка на 5,5 лет за убийство собственной бабушки
Подросток в состоянии алкогольного опьянения зарезал собственную бабушку в Кемеровской области. За это его приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-центре судов Кузбасса.
По данным VSE42.RU, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Следствие установило, что подросток в состоянии алкогольного опьянения поссорился с родственницей. В какой-то момент парень схватил нож и нанес удар в область туловища женщины. Она погибла на месте.
Молодой человек не стал скрываться, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии с учетом смягчающих обстоятельств в виде явки с повинной, возраста и раскаяния в преступлении, пишет «Сiбдепо». Кроме того, судья принял во внимание и аморальное поведение пожилой женщины, которое стало причиной конфликта.
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