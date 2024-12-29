Компания-владелец разбившегося в Южной Корее самолета извинилась

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Авиакомпания Jeju Air, самолет которой разбился в Муане в Южной Корее, принесла свои извинения за произошедшее. Об этом информирует агентство «Рёнхап».
В заявлении говорится, что компания прилагает все усилия для устранения последствий этой аварии. В Jeju Air добавили, что также работают над установлением причины произошедшей катастрофы.
По предварительным данным, самолет мог потерпеть крушение как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей. Отмечается, что из всех пассажиров спасены лишь двое.
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Екатерина Коршунова