Самолет Boeing 737 в Южной Корее потерпел крушение: все, что известно о катастрофе

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В аэропорту Муан в Южной Корее произошла трагедия: пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Jeju Air не смог завершить посадку и врезался в ограждение. По данным агентства Yonhap, авиакатастрофа повлекла за собой огромное количество жертв. Подробнее о происшествии читайте в материале «Радио 1».
Были ли россияне на борту?Среди пассажиров самолета находилось 173 корейца и двое тайцев, сообщает газета «Чосон ильбо». Насколько известно, россиян на борту южнокорейского лайнера не было.
Фото: iStock/Marcin Kilarski
Сколько человек погибло?В Yonhap сообщили, что 85 человека погибло наверняка. Однако последняя информация агентства Рёнхап предполагает, что из 175 пассажиров самолета, возможно, выжили только двое, и все оставшиеся 173 человек скончались.
В Южной Корее при крушении самолета Boeing 737 выросло число жертв, появилось видео
Почему произошла катастрофа?По предварительным данным, причиной трагедии стали неисправность шасси и столкновение с птицами.
В Telegram-канале SHOT выложили кадры, на которых виден момент, когда в двигатель самолета попадает птица.
Летчики пытались приземлиться на фюзеляж, но не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы. После столкновения с ограждением самолет загорелся, что усугубило ситуацию.
Что известно о рейсе: детали о самолете и вылетеСамолет Boeing 737-800 (737-8AS) южнокорейской авиакомпании Jeju Air был произведен в августе 2009 года. Он вылетел из Бангкока и должен был приземлиться в Муан в 08:30 по местному времени (02:30 мск). На борту находилось 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Всего в самолете был 181 человек.
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Мария Моисеева