«Раздевайся давай»: почему Шнуров разводится с дочерью миллионера и как будет делить имущество

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Дочь уральского бизнесмена и миллиардера Валерия Абрамова Ольга инициировала развод с мужем, 51-летним музыкантом Сергеем Шнуровым. О том, что стало причиной разлада в семье и какое имущество намерены делать супруги расскажет редакция «Радио 1».
Брак Шнурова с Абрамовой и развод
По информации из картотеки Хамовнического суда Москвы, заявление о расторжении брака было подано еще 16 сентября. На 3 октября назначена первая беседа со Шнуровыми. Известно, что инициатором развода стала 33-летняя жена артиста, с которой он состоял в браке с 2018 года.
У супругов родились двое детей — и, по сообщениям СМИ, накопилось имущество на 1 млрд рублей.
Согласно данным из открытых источников, Шнуров владеет тремя квартирами в элитных районах Санкт-Петербурга, а его супруга Ольга – собственница двух апартаментов в Москве.
Прежде, в беседе с журналом Voice Шнуров поделился, что в их отношениях нет единоличного лидера и сравнил свой брак с женой с работой парламента. При этом, как отметил Шнуров, финансовыми вопросами они старались заниматься совместно.
«Не могу сказать, что я полностью управлю или она — тоже нет, такого нет. Это касается крупных расходов. А по мелким затратам — каждый может тратить свои деньги как хочет», — пояснял музыкант.
Где сейчас живет Шнуров
В ноябре 2023 года распространилась информация, что артист тайно переехал в Германию вместе с семьей, приобрел там жилье и уже перевез вещи. Об этом рассказала мать бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной Валентина. Также она сообщила, что Шнуровы почти все время живут в ФРГ, а в России у них остался только обслуживающий персонал.
«Может, из-за спецоперации решили туда поехать, как и остальные? У жены Шнурова папа — миллиардер. Деньги у них есть, почему бы и нет? Они, по-моему, и сейчас уехали туда», — рассуждала Валентина о причинах переезда.
При этом сам Шнуров данную информацию опровергал, заверив поклонников, что не менял место жительства и не планирует этого делать.
«Я никуда не уезжал и не собираюсь. Просто недобросовестные люди через средства массовой информации распространяют слухи, чтобы подорвать мою репутацию и повлиять на судебное разбирательство. Ничего нового. За последний год, судя по новостям, я, похоже, эмигрировал не менее пяти раз», — прокомментировал артист.
Сколько зарабатывает Шнуров
Летом в прессе появилась информация о гонорарах Шнурова за его выступления на корпоративных мероприятиях. Сообщалось, что фронтмен группы «Ленинград» получает за такие концерты около $250 тысяч (примерно 21 миллион рублей). При этом, как утверждают источники, у исполнителя имеется значительная задолженность по налогам, которая может составлять миллионы рублей.
По информации телеграм-канала «Mash», Шнуров не расплатился с налоговыми органами на сумму 4,5 миллиона рублей.
«Я всегда соблюдаю сроки уплаты налогов. Скриншот, который вы видите, — старый, из моего личного кабинета. Налоги за первый квартал текущего года уже уплачены. Как этот документ попал к журналистам, — вопрос открытый», — опроверг слухи о долгах музыкант.Однако в настоящее время у музыканта действительно нет крупных проектов. Группа «Ленинград» больше не пользуется популярностью, заявок на проведение корпоративов становится меньше.
Причины развода Шнурова с супругой
Несмотря на то, что артист не давал комментариев по поводу бракоразводного процесса с женой, общественность уверена – дело в пристрастии музыканта к алкоголю.
Прежде, о том, что он позволял прийти выпившим на съемочную площадку, заявляла его бывшая избранница Оксана Акиньшина.
«Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой... А потом я уже осталась в его номере. «Ну чего? Раздевайся давай!» И дело пошло», — поделилась Акиньшина подробностями начала отношений со Шнуровым.Однако журналистка Ксения Собчак обвинить в семейном разладе пары поспешила нынешнюю супругу Шнурова. По мнению Собчак, Абрамова «все загубила», потому запрещала Шнурову поддерживать с кем-либо дружеские отношения. В том числе, из-за нее артист якобы не общался с концертным директором, который занимался организацией выступлений.
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