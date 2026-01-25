Конь пострадал в результате жестокого обращения со стороны берейтора в Москве
В одном из конных клубов Москвы произошёл вопиющий случай жестокого обращения с животным. Скакун по кличке Рамзан получил серьёзные травмы из‑за действий тренера-берейтора.
Телеканал РЕН ТВ выяснил, что инцидент случился 20 декабря. Когда владелица пыталась сесть в седло, конь внезапно скинул её. Причиной такого поведения оказалась травма ноги животного.
Вместо того чтобы оказать помощь, тренер прибегла к жестокому наказанию. Она отвела скакуна в манеж, связала ему ноги верёвкой и обмотала её вокруг столба в центре бочки, чтобы зафиксировать положение. Однако конь всё равно смог подняться на дыбы от шока и боли, ударившись головой. В попытке вырваться животное повредило себе глаз и череп.
В настоящее время Рамзан находится в ветеринарной клинике, где проходит реабилитацию. По информации сотрудников клуба, подобные случаи не единичны. Владелица коня и тренер регулярно уводили клиентских лошадей в бочку для избиения, в том числе во время соревнований.
Читайте также: