В Стамбуле обнаружили обезглавленное тело гражданки Узбекистана
В стамбульском районе Шишли внутри мусорного контейнера нашли тело женщины без головы. Об этом сообщила газета Sabah.
По данным издания, тело обнаружил человек, занимавшийся сбором бумаги. Оно было завёрнуто в простыню. После происшествия полиция оцепила территорию и привлекла к расследованию специалистов из управления по расследованию убийств.
Личность погибшей установили по отпечаткам пальцев. Ей оказалась 37‑летняя гражданка Узбекистана Дурдона Хакимова.
В настоящее время расследование обстоятельств преступления продолжается. Официальных комментариев от Ташкента по поводу случившегося не поступало.
