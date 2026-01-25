Достижения.рф

В Стамбуле обнаружили обезглавленное тело гражданки Узбекистана

Sabah: в Стамбуле обнаружили обезглавленное тело гражданки Узбекистана
Фото: iStock/carlotoffolo

В стамбульском районе Шишли внутри мусорного контейнера нашли тело женщины без головы. Об этом сообщила газета Sabah.



По данным издания, тело обнаружил человек, занимавшийся сбором бумаги. Оно было завёрнуто в простыню. После происшествия полиция оцепила территорию и привлекла к расследованию специалистов из управления по расследованию убийств.

Личность погибшей установили по отпечаткам пальцев. Ей оказалась 37‑летняя гражданка Узбекистана Дурдона Хакимова.

В настоящее время расследование обстоятельств преступления продолжается. Официальных комментариев от Ташкента по поводу случившегося не поступало.

