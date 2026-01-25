25 января 2026, 02:09

Sabah: в Стамбуле обнаружили обезглавленное тело гражданки Узбекистана

Фото: iStock/carlotoffolo

В стамбульском районе Шишли внутри мусорного контейнера нашли тело женщины без головы. Об этом сообщила газета Sabah.