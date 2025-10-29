Кондитер из Москвы стала жертвой сталкинга после приготовления торта
49-летняя кондитер из Москвы стала жертвой сталкинга после приготовления торта для своего бойфренда, который опубликовала в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как оказалось, женщина под ником «Ягодка», начала угрожать автору поста, заявив, что сама встречается с тем же мужчиной. Сначала москвичка восприняла сообщения как шутку, однако ситуация обострилась, когда неизвестная пригрозила убийством ей и её детям, указав точный адрес проживания и личную информацию о семье. Попытки заблокировать аккаунт не дали результата — преследовательница продолжила писать с десятков иностранных номеров и новых страниц.
Бойфренд женщины утверждает, что не знает, кто скрывается под ником «Ягодка». Пострадавшая обратилась в полицию и ждёт расследования, опасаясь выходить из дома.
