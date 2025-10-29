Суд направил на принудительное лечение мать из Канска, зарубившую топором детей
Суд в Красноярском крае направил на принудительное лечение жительницу Канска, которая зарубила топором троих своих детей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Экспертиза установила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством и не могла осознавать характер своих действий. Суд постановил отправить её на лечение в специализированную медицинскую организацию.
О происшествии стало известно 14 апреля. Тогда в частном доме на улице Герцена отец обнаружил тела своих троих детей — четырехлетней девочки, восьмилетнего мальчика и младенца семи месяцев. Как оказалось, психически больная мать зарубила их топором.
