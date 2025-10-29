Достижения.рф

В Челябинской области четверо мужчин устроили перестрелку во дворе жилого дома

В посёлке Першино Челябинской области четверо мужчин устроили перестрелку во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».



Инцидент произошёл на улице Кавказской. Несколько человек в чёрной одежде вышли из автомобиля и начали преследовать мужчину. После нескольких выстрелов они избили его палками и уехали с места происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу. Полиция устанавливает личности нападавших и выясняет причины конфликта.

