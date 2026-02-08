Конфликт двух пьяных мужчин привел к стрельбе на остановке автобуса в Ленобласти
В деревне Петровское Ломоносовского района на автобусной остановке произошла стрельба. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент случился вечером 7 февраля. Между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнул конфликт.
По данным полиции, 44-летний участник ссоры сходил домой за оружием и открыл стрельбу в воздух. Затем его 40-летний оппонент отобрал светошумовой автомат и продолжил стрелять.
Обоих мужчин задержали, оружие и боеприпасы — изъяли. На нарушителей составили административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
