После жёсткого ДТП в Таиланде двое россиян оказались в реанимации
Двое российских туристов находятся в реанимации в Таиланде после аварии. Супруги из Норильска направлялись из Паттайи в зоопарк Кхао Кхео. Как сообщает Telegram-канал Mash, грузовик врезался в их автомобиль во время перестроения.
У 41-летнего мужчины диагностировали разрыв мочевого пузыря, переломы таза и рёбер. Он уже перенёс операцию, находится в сознании, но не сможет ходить как минимум два месяца. Его 35-летняя супруга получила черепно-мозговую травму с кровоизлиянием и находится в коме. Врачи подключили её к аппарату ИВЛ. У женщины зафиксировали сложный перелом ноги.
Для эвакуации пары медицинским рейсом потребуется выкупить 12 мест для размещения носилок. По оценкам, перелёт может обойтись в 3-4 миллиона рублей. Коллеги и знакомые семьи организовали сбор средств, чтобы помочь с оплатой транспортировки и лечения. Мужчина работает диспетчером на горно-металлургическом предприятии, женщина — продавцом косметики.
