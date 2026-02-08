После жёсткого ДТП в Таиланде двое россиян оказались в реанимации

08 февраля 2026, 12:58

Двое российских туристов тяжело пострадали в ДТП в Таиланде

Фото: Istock/wutwhanfoto

Двое российских туристов находятся в реанимации в Таиланде после аварии. Супруги из Норильска направлялись из Паттайи в зоопарк Кхао Кхео. Как сообщает Telegram-канал Mash, грузовик врезался в их автомобиль во время перестроения.