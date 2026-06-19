Федотов день 20 июня: почему нельзя носить серебро, давать в долг и ходить с распущенными волосами, народные приметы
Согласно народному календарю, 20 июня отмечается Федотов день, или праздник Федота Урожайника. Такое название появилось не случайно: именно в это время крестьяне начинали активно удобрять поля, закладывая основу будущего урожая ржи. Святой считался не только помощником в трудах, но и грозным стражем, оберегающим людей от нечистой силы. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Феодота Анкирского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе этого дня лежит глубокое переплетение древних славянских верований и христианского подвига. Наши предки до прихода христианства называли день Навозником. Имя появилось от суровой крестьянской правды. Если вовремя не вывезти навоз в поле, хлеба не видать. Это было священнодействие во имя будущего достатка.
А вот прозвище «Страж» пошло от мистических поверий. Наши предки верили, что на Федота русалки, которые до этого дня разгуливали по берегам, заманивая путников, прячутся под коряги. Святой Федот ходит вдоль воды с острым серпом. Встретит русалку — тут же отрежет ей волосы, в которых, по поверьям, заключена её колдовская сила. Поэтому именно с 20 июня на Руси начинали массово купаться безбоязненно.
С приходом христианства языческие верования наложились на почитание мученика Феодота Анкирского. Святой жил в III веке в городе Анкире (современная Анкара). Он был обычным корчемником (владельцем гостиницы) и был женат. Но в душе он был истинным подвижником. Когда при императоре Диоклетиане начались страшные гонения на христиан, Феодот не отрёкся. Он укрывал верующих в своей гостинице, кормил голодающих и под страхом смерти тайно хоронил замученных мучеников.
Особенно известен случай с семью девами, среди которых была его родная тётка Текуса. Их утопили в озере за веру. Феодот, рискуя жизнью, ночью достал их тела и предал земле по-христиански. За это его схватили, долго и жестоко пытали, но он не отступился. Мученику отсекли голову. Сегодня мученику Феодоту молятся о защите от гонений и несправедливости, а также об излечении болезней.
Традиции дняФедотов день на Руси был днём хлопотливым, но радостным. Работали от зари до зари, но с верой в щедрый результат. 20 июня на Руси было принято удобрять поля. «Федот тепло несёт — рожь в золото льёт», — говорили крестьяне. Вывезти навоз значило буквально «накормить» землю.
В доме хозяйки собирали всё накопившееся бельё и шли к водоёму. Считалось, что вода в этот день обладает особой очистительной силой. Чем больше вещей постирать, тем больше достатка будет в семье.
После того как Федот «обезвредил» русалок, можно было смело нырять в реки и озёра. Более того, купание и умывание в этот день смывало хвори и порчу.
У рыбаков 20 июня было заведено отпускать первую рыбу. Если первой пойманной рыбе даровать свободу и отпустить обратно в воду, то весь сезон удача будет на стороне отпустившего.
Девушки плели венки из полевых трав, пуская их по воде — чтобы суженый нашёлся, а жизнь была долгой. Также 20 июня было принято надевать украшения из золота, они притягивали здоровье и солнечную энергию, защищая от сглаза.
Народные запретыХотя день был сильным с точки зрения энергии, существовали строгие табу. Нарушивший их рисковал навлечь беду.
- Нельзя давать в долг. Деньги, хлеб или соль, отданные из рук в руки 20 июня, по поверьям, уходили навсегда, а за ними следовало и семейное благополучие;
- Категорически запрещено носить серебро. В этот день предки верили, что серебро «оттягивает» жизненную силу и энергию, в то время как золото, наоборот, притягивает удачу;
- Нельзя рассказывать о планах. Поделился мечтой на Федота — считай, похоронил её. Чтобы задуманное сбылось, о нём молчали;
- Нельзя делать предложение руки и сердца. Сватовство в этот день сулило несчастливый брак и быстрый разрыв отношений;
- Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами у воды. Федот-Страж мог перепутать красавицу с русалкой и лишить её красоты, отрезав косу;
- Нельзя жаловаться на судьбу. Считалось, что ангел-хранитель в этот день слушает особо внимательно. Жалобы оттолкнут его, и он перестанет помогать в трудную минуту;
- Нельзя надевать чёрную одежду. Чёрный цвет в день расцвета природы притягивал печаль и неприятности.
Приметы
- Дождь 20 июня — к тощему колосу (пустая рожь). Ясная и тёплая погода — к богатому урожаю яровых;
- Если ночью нет росы — днём обязательно будет дождь;
- Гром гремит с востока и затихает на севере — к сильному ветру и граду, который побьёт посевы;
- Дым костра стелется по земле (идёт коромыслом) — к ухудшению погоды и сильной грозе;
- Если в этот день пчёлы ведут себя беспокойно и кружат возле ульев — скоро наступит сильная жара;
- Пауки активно плетут паутину — к устойчивому теплу и солнечным дням;
- Голуби прячутся под крышу даже в солнечную погоду — жди ливня в ближайшие часы.