19 июня 2026, 11:00

Фото: iStock/ Andrew_Mayovskyy

Согласно народному календарю, 20 июня отмечается Федотов день, или праздник Федота Урожайника. Такое название появилось не случайно: именно в это время крестьяне начинали активно удобрять поля, закладывая основу будущего урожая ржи. Святой считался не только помощником в трудах, но и грозным стражем, оберегающим людей от нечистой силы. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Феодота Анкирского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ davit85

Народные запреты

Нельзя давать в долг. Деньги, хлеб или соль, отданные из рук в руки 20 июня, по поверьям, уходили навсегда, а за ними следовало и семейное благополучие;

Деньги, хлеб или соль, отданные из рук в руки 20 июня, по поверьям, уходили навсегда, а за ними следовало и семейное благополучие; Категорически запрещено носить серебро. В этот день предки верили, что серебро «оттягивает» жизненную силу и энергию, в то время как золото, наоборот, притягивает удачу;

В этот день предки верили, что серебро «оттягивает» жизненную силу и энергию, в то время как золото, наоборот, притягивает удачу; Нельзя рассказывать о планах. Поделился мечтой на Федота — считай, похоронил её. Чтобы задуманное сбылось, о нём молчали;

Поделился мечтой на Федота — считай, похоронил её. Чтобы задуманное сбылось, о нём молчали; Нельзя делать предложение руки и сердца. Сватовство в этот день сулило несчастливый брак и быстрый разрыв отношений;

Сватовство в этот день сулило несчастливый брак и быстрый разрыв отношений; Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами у воды. Федот-Страж мог перепутать красавицу с русалкой и лишить её красоты, отрезав косу;

Федот-Страж мог перепутать красавицу с русалкой и лишить её красоты, отрезав косу; Нельзя жаловаться на судьбу. Считалось, что ангел-хранитель в этот день слушает особо внимательно. Жалобы оттолкнут его, и он перестанет помогать в трудную минуту;

Считалось, что ангел-хранитель в этот день слушает особо внимательно. Жалобы оттолкнут его, и он перестанет помогать в трудную минуту; Нельзя надевать чёрную одежду. Чёрный цвет в день расцвета природы притягивал печаль и неприятности.

Приметы

Фото: iStock/ kulkann