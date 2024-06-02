Конфликт между мужчинами закончился стрельбой в Подмосковье

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В подмосковном Пушкине конфликт двух мужчин завершился стрельбой, в результате которой один из них был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
Отмечается, что инцидент произошёл в субботу. В полицию поступило сообщение о стрельбе около одного из домов в посёлке Лесное.
Выяснилось, что там произошёл конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета в оппонента.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу, а стрелка задержали. Им оказался мужчина 1993 года рождения, на которого был официально зарегистрирован травматический пистолет. Полицейские изъяли оружие.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. По её итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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Выяснилось, что там произошёл конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета в оппонента.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу, а стрелка задержали. Им оказался мужчина 1993 года рождения, на которого был официально зарегистрирован травматический пистолет. Полицейские изъяли оружие.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. По её итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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Анастасия Чинкова