В Дубне горит лодочный посёлок «БАМ» на Московском море – видео

Видео: Telegram-канал «Дубна | Вести»
В лодочном посёлке «БАМ» на Московском море в подмосковной Дубне вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Дубна | Вести».
Очевидцы сообщают, что возгорание на берегу Иваньковского водохранилище очень крупное, огонь и дым видно из разных частей города.
На опубликованных кадрах видно, что в небо поднимается густой чёрный дым, огонь стремительно распространяется.
На место происшествия уже прибыли пожарные, которые приступили к тушению возгорания.
Одновременно с этим сообщается о возгорании на НПЗ в Ухте. В результате пожара погибли два человека, ещё одного пострадавшего экстренно госпитализировали. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.
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На опубликованных кадрах видно, что в небо поднимается густой чёрный дым, огонь стремительно распространяется.
На место происшествия уже прибыли пожарные, которые приступили к тушению возгорания.
Одновременно с этим сообщается о возгорании на НПЗ в Ухте. В результате пожара погибли два человека, ещё одного пострадавшего экстренно госпитализировали. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.
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Анастасия Чинкова