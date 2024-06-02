Неизвестный объект, напоминающий ракету, приземлился на крышу дома в Подмосковье

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Неизвестный объект с парашютом приземлился на крышу дома в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что предмет, напоминающий ракету, был обнаружен около 18:00 в деревне Улитино Павлово-Посадского городского округа.
В результате падения объекта не было зафиксировано возгораний и повреждений.
В настоящее время правоохранительные органы и оперативные службы изучают находку.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили воздушный шар-террорист ВСУ, замаскированный под зонд. Они применяются для бесшумного поражения целей.
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В результате падения объекта не было зафиксировано возгораний и повреждений.
В настоящее время правоохранительные органы и оперативные службы изучают находку.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили воздушный шар-террорист ВСУ, замаскированный под зонд. Они применяются для бесшумного поражения целей.
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Анастасия Чинкова