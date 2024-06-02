Мигрант напал на ребенка и заставил его драться со своим сыном в Подмосковье

Фото: istockphoto/RadekProcyk
Мигрант напал на ребенка и заставил его драться со своим сыном. Инцидент произошел в Подмосковье, пишет портал Readovka.
По данным журналистов, дети не поделили качели на детской площадке. Сын мигранта, плохо говорящий на русском, не стал дожидаться своей очереди и начал кидаться камнями в мальчика, а затем стал размахивать канцелярским ножом.
Мальчик Леша (имя изменено) не отреагировал на такое поведение, а сын иностранца побежал домой и пожаловался отцу. Тот пришел на площадку и заставил детей драться. Увидев, что сын проигрывает, мигрант сам закончил драку, ударив Лешу в висок кулаком.
По информации Readovka, одна девочка вызвала на место происшествия маму пострадавшего ребенка. Женщина быстро прибыла на место и вызвала правоохранителей, услышав перед этим оскорбления в свою сторону.
Мигранта задержали полицейские, но, со слов матери пострадавшего, уже утром по невыясненным обстоятельствам отпустили домой.
Медики подтвердили избиение мальчика, семья которого хочет попросить помощи у общественников, чтобы уроженца Таджикистана наказали по справедливости. Также мама избитого мальчика хочет обратиться в прокуратуру.
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Мальчик Леша (имя изменено) не отреагировал на такое поведение, а сын иностранца побежал домой и пожаловался отцу. Тот пришел на площадку и заставил детей драться. Увидев, что сын проигрывает, мигрант сам закончил драку, ударив Лешу в висок кулаком.
По информации Readovka, одна девочка вызвала на место происшествия маму пострадавшего ребенка. Женщина быстро прибыла на место и вызвала правоохранителей, услышав перед этим оскорбления в свою сторону.
Мигранта задержали полицейские, но, со слов матери пострадавшего, уже утром по невыясненным обстоятельствам отпустили домой.
Медики подтвердили избиение мальчика, семья которого хочет попросить помощи у общественников, чтобы уроженца Таджикистана наказали по справедливости. Также мама избитого мальчика хочет обратиться в прокуратуру.
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Никита Кротов