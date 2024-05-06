Конфликт со стрельбой произошел в Калуге

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Два человека получили ранения в результате перестрелки в Калуге, сообщается в Telegram-канале Калужской областной прокуратуры.
Пострадавшие не получили серьезных травм. Прокуратура города Калуги занялась подтверждением фактов перестрелки. По словам прокурора, во время инцидента один из участников использовал средства самообороны.
Ранее, вечером 4 мая, на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе драки один из участников открыл огонь из травматического оружия. По данным следственных органов, в результате стрельбы никто не пострадал. Двое участников драки были доставлены в отделение полиции.
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Александр Климов