В Подмосковье каратист-чемпион избил мигранта

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Конфликт с участием мигранта произошел в Химках Московской области. Приезжий из Средней Азии в парке начал приставать к девушке, которая гуляла со своим парнем. Об этом пишет издание Runews24.
Отмечается, что молодой парень местной жительницы пытался остановить мигранта словами. Однако тот начал распускать руки. Он хотел потрогать девушку, а потом ударил её молодого человека. Спутник девушки оказался многократный чемпион Европы по карате киокушинкай.
Драка попала на видео. На кадрах слышно, как девушка спортсмена просила его остановиться. Он послушал её, и они ушли.
Ранее в Ростовской области суд заключил под стражу двух 53-летних мужчин, которые совершили жестокое убийство из-за денежного долга. Два местных жителя Волгодонска 1970 и 1977 года рождения выехали с территории промышленной базы и пропали. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об убийстве. В процессе проведения оперативных мероприятий выяснилось, что пропавшие мужчины действительно погибли. Отмечается, что по подозрению в убийстве задержали несколько предполагаемых преступников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова