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В Подмосковье каратист-чемпион избил мигранта

В Химках чемпион-каратист избил пристававшего к его девушке мигранта
02 мая 2024, 14:35
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

Конфликт с участием мигранта произошел в Химках Московской области. Приезжий из Средней Азии в парке начал приставать к девушке, которая гуляла со своим парнем. Об этом пишет издание Runews24.

Отмечается, что молодой парень местной жительницы пытался остановить мигранта словами. Однако тот начал распускать руки. Он хотел потрогать девушку, а потом ударил её молодого человека. Спутник девушки оказался многократный чемпион Европы по карате киокушинкай.

Драка попала на видео. На кадрах слышно, как девушка спортсмена просила его остановиться. Он послушал её, и они ушли.



Ранее в Ростовской области суд заключил под стражу двух 53-летних мужчин, которые совершили жестокое убийство из-за денежного долга. Два местных жителя Волгодонска 1970 и 1977 года рождения выехали с территории промышленной базы и пропали. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об убийстве. В процессе проведения оперативных мероприятий выяснилось, что пропавшие мужчины действительно погибли. Отмечается, что по подозрению в убийстве задержали несколько предполагаемых преступников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девушка
Под Ростовом двух мужчин расчленили и сожгли из-за денег
02 мая 2024, 14:15

Фото: iStock/beekeepx

В Ростовской области суд заключил под стражу двух 53-летних мужчин, которые совершили жестокое убийство из-за денежного долга. Об этом информирует региональное управление СК.
22 апреля два местных жителя Волгодонска 1970 и 1977 года рождения выехали с территории промышленной базы и пропали. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об убийстве.

В процессе проведения оперативных мероприятий выяснилось, что пропавшие мужчины действительно погибли. Отмечается, что по подозрению в убийстве задержали несколько предполагаемых преступников.

По данным следствия, они назначили «стрелку» жителя Волгодонска, после чего убили их, а тела расчленили при помощи ножей и топора. Части тел злоумышленники сожгли.

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Суд приговорил агента СБУ Кармазина к 25 годам заключения за шпионаж и подготовку теракта
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#ск рф
#убийство
#пожар
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Суд приговорил агента СБУ Кармазина к 25 годам заключения за шпионаж и подготовку теракта
02 мая 2024, 13:47

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам заключения агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный суд. Дело рассматривалось в закрытом от прессы режиме из-за грифа «совершенно секретно».
Уточняется, что дело рассматривалось в закрытом от журналистов режиме из-за грифа «совершенно секретно». Мужчину признали виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта.

Первые шесть лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Согласно постановлению суда, преступник должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ. Отмечается, что в сентябре 2022 года задержанный занимался передачей данных о скоплении мирных граждан для ВСУ.

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#суд
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Блогер Диана Шурыгина рассказала о своём задержании
Диана Шурыгина сообщила, что сама вызвала полицию в целях безопасности
02 мая 2024, 13:34

Фото: iStock/blinow61

Блогер Диана Шурыгина прокомментировала сообщения о своём задержании, появившиеся в сети 1 мая. Её слова передают Telegram-канал Baza.
Ранее появилась информация, что Шурыгину и предпринимателя Святослава Гусева задержали в квартире на Долгоруковской улице. Отмечалось, что полицию вызвали жители дома, которые жаловались на шум.

По словам Шурыгиной, она сама попросила полицию приехать и забрать её в целях собственной безопасности.

Помимо жалоб на шум жители дома сообщали, что девушка находилась в опасности.

Блогер вскоре после своего задержания сообщила аудитории, что её опустили спустя десять минут, когда она написала объяснительную. Она призвала поклонников и журналистов не беспокоиться за неё.

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#безопасность
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В Челябинске мужчина с символикой «Вагнера» избил прохожего
02 мая 2024, 13:04

Фото: iStock/mrohana

В Челябинске мужчина напал на прохожего и избил его. Об этом пишет издание «Челябинск Онлайн».
Очевидец заснял произошедшее на видео. На кадрах видно, как россиянин в камуфляжных брюках и футболке с символикой ЧВК «Вагнер» бьёт ногой по голове мужчину, лежащего на земле.

Супруга пострадавшего мужчины предположила, что драка возникла на фоне конфликта на парковке. Она уточняет, что в чате дома писали о причастности напавшего к ЧВК «Вагнер».

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили мужчину в отделение.

Ранее сообщалось, что футболисты ФК «Хоса» из Таджикистана устроили драку после матча в Москве. Восемь спортсменов были задержаны полицейскими. На них составили административные дела по статье о мелком хулиганстве.

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#челябинск
#избиение
#военные
#вагнер
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Подмосковные росгаврдейцы помогли потерявшейся пенсионерке вернуться домой
02 мая 2024, 12:50

Фото: iStock/mrohana

Подмосковные росгаврдейцы помогли потерявшейся пенсионерке вернуться домой
«За помощью к росгвардейцам обратились местные жители. Они рассказали, что по району ходит заблудившаяся пожилая женщина. Росгвардейцы нашли её и поняли, что женщина не понимает, где она. Общение затруднялось из-за плохого слуха пенсионерки», — говорится в сообщении.
Чтобы получить информацию, росгвардейцы начали писать свои вопросы на бумаге. В результате удалось выяснить, что женщина живёт в Воскресенске.

Пенсионерку отвезли в отделение полиции, где её уже ждали родные. Оказалось, что пожилая женщина заблудилась на прогулке уехала на общественном транспорте в противоположную от дома сторону.

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Футболистов из Таджикистана задержали за драку в Москве
Восемь футболистов «Хосы» из Таджикистана задержали за драку в Москве
02 мая 2024, 12:49

Фото: iStock/globalmoments

Восемь игроков футбольного клуба «Хоса» из Таджикистана задержали в Москве за драку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Восемь игроков футбольного клуба «Хоса» из Таджикистана задержали в Москве за драку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошёл 28 апреля на московском стадионе «Труд» после матча любительской лиги. Клуб ЮЗАО одержал победу над «Хоса» со счётом 12:0, после чего один из игроков проигравшей команды начал бить соперника по голове После этого к драке подключились другие игроки «Хосы».

В результате драки один из пострадавших получил раны, он обратился в больницу с разбитой бровью и ушибом головы.

Футболистов-уроженцев Таджикистана в возрасте от 19 до 33 лет задержали. На них составили административные дела по статье о мелком хулиганстве.

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В Польше избили белоруску за русский язык, приняв за украинку
#футбол
#спортсмены
#драка
#москва
#задержание
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В Польше избили белоруску за русский язык, приняв за украинку
02 мая 2024, 12:39

Фото: iStock/Jay_Zynism

В Польше местные жители избили гражданку Белоруссии за то, что она разговаривала на русском языке, приняв её за беженку с Украины. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
По словам пострадавшей, она разговаривала с подругой на русском языке. В какой-то момент к ней подошли польские мужчина и женщина, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали её обзывать и заявили, что женщина должна вернуться в свою Украину.

Девушка постаралась не обращать внимания на провокации, тогда полячка плюнула белоруске в лицо и схватила её за волосы, а её муж несколько раз ударил женщину.

Через какое-то время прохожие остановили нападение, припугнув полицией. Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы. В Варшаве девушка живёт уже шесть лет. И, по её словам, впервые столкнулась с подобной агрессией.

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В центре Петербурга полиция накрыла VIP-бордель в доме Гребенщикова*
02 мая 2024, 11:58

Фото: iStock/Asian

В Санкт-Петербурге в жилом доме на Невском проспекте полиция ликвидировала VIP-бордель для богатых мужчин. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Согласно сообщению, публичный дом располагался в доме, где ранее проживал Борис Гребенщиков*. Сотрудники уголовного розыска задержали троих администраторов и предполагаемого организатора борделя, которым оказался москвич. Мужчина вину свою не признал.

Следствие установило, что нелегальный бизнес функционировал с мая 2022 года. В бордель приходили мужчины с солидным достатком. Цена за интимные услуги достигала 180 тысяч рублей.

За организацию проституции возбуждено уголовное дело.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Пасечник провёл аналогию между атакой в «Крокусе» и бойней в Одессе
Пасечник: при атаке в «Крокусе» и бойни в Одессе исполнители устраивали поджог
02 мая 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Организаторы теракта в «Крокус сити холле» и устроенной 10 лет назад бойни в Одессе подожгли помещения, чтобы увеличить число жертв. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он напомнил, что 2 мая 2014 года, ровно 10 лет назад, в Одессе произошла страшная трагедия. Тогда 48 мирных людей, которые были не согласны с госпереворотом на Украине, погибли от рук неонацистских радикалов. Ещё сотни человек пострадали.


«В организации теракта в «Крокусе» и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Он также напомнил, что Киев не сделал ничего для поимки боевиков. При этом те, кто сжигал людей и добивал раненых, вошли в состав украинских официальных структур. А страны Запада «не заметили» трагедию и продолжили поддерживать преступное руководство Украины и накачивать киевский режим оружием.

Пасечник подчеркнул, что все преступники понесут наказание «за каждую жертву Одесской Хатыни».

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