«Я свою жену бил»: В Петербурге прохожие задержали мужчину, который чуть не убил супругу

Фото: iStock/Paul Gorvett
В Петербурге компания друзей спасла девушку от гибели. Разъярённый мужчина, находясь посреди улицы, несколько раз ударил ножом свою супругу и попытался скрыться, как только появились свидетели. Об этом сообщает 78.ru.
Отмечается, что девушки остались рядом с истекающей кровью пострадавшей и вызвали медиков, молодые люди догнали и задержали нападавшего, а также вызвали полицию. Злоумышленник пытался оправдать свое поведение тем, что это их личные семейные разборки, однако полицейских это не убедило, мужчину забрали в отдел.
30-летняя жертва избиения госпитализирована в реанимацию со множественными ранениями живота и рук. В настоящее время женщина находится в тяжёлом состоянии.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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30-летняя жертва избиения госпитализирована в реанимацию со множественными ранениями живота и рук. В настоящее время женщина находится в тяжёлом состоянии.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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Екатерина Коршунова