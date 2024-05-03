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«Я свою жену бил»: В Петербурге прохожие задержали мужчину, который чуть не убил супругу

В Петербурге прохожие задержали мужчину, который чуть не убил свою жену
03 мая 2024, 19:02
Фото: iStock/Paul Gorvett

Фото: iStock/Paul Gorvett

В Петербурге компания друзей спасла девушку от гибели. Разъярённый мужчина, находясь посреди улицы, несколько раз ударил ножом свою супругу и попытался скрыться, как только появились свидетели. Об этом сообщает 78.ru.
Отмечается, что девушки остались рядом с истекающей кровью пострадавшей и вызвали медиков, молодые люди догнали и задержали нападавшего, а также вызвали полицию. Злоумышленник пытался оправдать свое поведение тем, что это их личные семейные разборки, однако полицейских это не убедило, мужчину забрали в отдел.

30-летняя жертва избиения госпитализирована в реанимацию со множественными ранениями живота и рук. В настоящее время женщина находится в тяжёлом состоянии.



В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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Россиянка опоздала на рейс из-за сотрудников аэропорта
«ЕАН»: жительница Екатеринбурга опоздала на рейс из-за сотрудников аэропорта
03 мая 2024, 19:04

Фото: iStock/Sitikka

Жительница Екатеринбурга опоздала на авиарейс по вине сотрудников аэропорта Кольцово.
Об этом пишет «ЕАН». По данным издания, жительница Екатеринбурга хотела вылететь в Москву 1 мая, но не попала на борт. Как рассказала женщина, она не спешила на посадку, потому что у неё на руках был посадочный талон.

Когда она подошла к стойкам, то открыты были лишь две из них. Таким образом образовалась длинная очередь из пассажиров разных рейсов. В итоге самолёт улетел без екатеринбурженки.

Она рассказала, что уже написала претензию, рассматривать которую будут в течение 30 дней. Поскольку у женщины были невозвратные билеты, ей предложили купить новые.

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#екатеринбург
#москва
#аэропорт
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Экс-полицейский пообещал «отмазать» жителя Волгодонска от СВО
ФСБ задержала экс-полицейского, обещавшего «отмазать» жителя Волгодонска от СВО
03 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники ФСБ задержали с поличным экс-сотрудника транспортной полиции, который обещал за крупную сумму освободить жителя Волгодонска от участия в СВО. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Ростовской области.
По данным следствия, бывший сотрудник транспортной полиции пытался мошенническим путём заполучить 280 тысяч рублей от жителя региона, которого пообещал освободить от прохождения службы в ВС РФ.

Мужчина был задержан с поличным при получении денежных средств, которые он затем собирался передать в военный комиссариат Волгодонска, где бы жителю города помогли «откосить» от службы в армии.

Следователями СУСК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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#фсб
#ростовская область
#полицейские
#сво
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Троих депутатов Киевского горсовета осудят за уклонение от военной службы
03 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Обвинительный акт в отношении трех депутатов Киевского городского совета за уклонение от военной службы направлен в суд.
Об этом заявили в офисе генерального прокурора. Документ направлен специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона Украины. Депутаты обвиняются в уклонении от военной службы по предварительному сговору группой лиц.

Так, руководителю структурного подразделения Киевской городской военной администрации инкриминировано пособничество в уклонении от военной службы, а командиру воинской части — превышение полномочий.

Отмечается, что подозреваемые обманным путём добились оформления командировки в Киевскую городскую военную администрацию. Кроме этого, они получали денежные пособия из части, где, как считалось, они служили.

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#киев
#депутаты
#суд
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Силовики пришли на пивоваренный завод «Афанасий» в Тверской области
03 мая 2024, 18:22

Фото: iStock/???? ??????

В Тверской области силовики пришли на завод «Афанасий». Об этом пишет РБК.
Отмечается, что в рамках оперативных действий сотрудники правоохранительных органов работают в помещении предприятия и на территории завода. В холдинге «Афанасий» заявили, что данная проверка является хорошим знаком для имиджа компании, который демонстрирует качественную работу предприятия.

В организации сообщили, что каждый год компания платит «в казну» 2 миллиарда рублей. На странице холдинга в социальной сети «ВКонтакте» уточняется, что «Афанасий» изначально был создан как пивоваренный завод, однако в настоящее время это крупный мультипродуктовый холдинг, который выпускает ​продукцию различных видов.

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#подмосковье
#полиция
#проверка
#завод
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#предприятия
#сотрудники
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Лесовоз раздавил шестилетнего ребенка на велосипеде
В Башкирии под колесами прицепа погиб шестилетний мальчик
03 мая 2024, 17:53

Фото: istockphoto / z1b

Шестилетний мальчик угодил под колеса лесовоза в Башкирии. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
По его словам, несовершеннолетний катался на велосипедах вместе со своими сверстниками. В какой-то момент, шестилетний мальчик залетел под заднее колесо прицепа КАМАЗа, груженого лесом.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На место прибыли экстренные службы.

Прежде сообщалось, что в Южной Корее робот раздавил мужчину, приняв его за картонную коробку. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#дтп
#водитель
#мальчик
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СК проводит проверку истории с выселением мигрантом семьи пропавшего бойца СВО
03 мая 2024, 17:52

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет проводит проверку истории с выселением мигрантом семьи пропавшего без вести бойца спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
«По поручению председателя Следственного комитета проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 14-летняя Маша Кравцова обратилась к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. По её словам, в декабре 2023 года мигрант по имени Джамал каким-то образом сделал доверенность от имени ее отца, который числится пропавшим без вести в зоне СВО, и оформил на себя вторую половину дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области, где проживала семья.

После Джамал продал часть участка своим родственникам и запретил семье военного входить в дом, угрожая уголовным преследованием. В итоге женщина с дочкой вынуждены были покинуть дом и даже не смогли собрать свои вещи. Девочка также рассказала, что мигрант пользуется банковской картой её пропавшего отца. При этом жена военного также обвинила мигранта в угрозах и незаконном выселении.

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#бастрыкин
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Трое молодых людей сожгли Библию на Ставрополье
03 мая 2024, 17:29

Фото: iStock/udra

Трое парней из Новоалександровска сожгли Библию и записали весь процесс на видео. Вандалов задержали, теперь им грозит до семи лет тюрьмы. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, трое совершеннолетних молодых людей совершили акт религиозного вандализма в Новоалександровске Ставропольского края. Они бросили в мангал «Новый завет», который сгорел. При этом всё происходящее ребята записали на видео.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: оскорбление чувств верующих и хулиганство. Все трое задержаны. Им грозит до трёх лет лишения свободы.

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#коран
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Возлагавшего цветы к снесённому памятнику «Алёша» в Латвии могут посадить
03 мая 2024, 17:28

Фото: iStock/Zolnierek

В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному советскому памятнику, пишет РИА Новости.
Изначально дело было квалифицировано административным правонарушением, но после «допроса и выяснения мотивов» оно стало уголовным. Речь идёт о мужчине, который три раза в месяц приносил цветы на место снесенного памятника советским воинам в городе Резекне.

Как говорится на сайте полиции, с 15 марта по 14 апреля ведомство зафиксировало три случая, когда мужчина возлагал красные и белые гвоздики на место снесенного памятника, так называемого «Алеши».

Мужчину обвиняют в «оправдании военных преступлений». По статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, или пробационного надзора, или общественных работ, или штрафа.

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#латвия
#памятник
#тюрьма
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Девушка-курьер порезала лицо пенсионерке в петербургском автобусе
«Фонтанка»: курьер порезала лицо пенсионерке в автобусе в Петербурге
03 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Петербурге курьер, доставлявшая еду, порезала лицо 67-летней пенсионерке в автобусе. Об этом пишет «Фонтанка».
Инцидент произошёл 3 мая. Пенсионерка шла к двери во время прибытия автобуса на остановку. В этот момент она наткнулась на миниатюрную сотрудницу курьерской службы с большим доставочным рюкзаком. Девушке не понравилось, что её задели, поэтому в ответ ткнула пожилую женщину кулаком.

После этого пенсионерка оскорбила девушку, которая, в свою очередь, ударила женщину по голове. Вслед за этим, бабушка вновь оскорбила курьера и ударила её пустой сумкой по голове.

После того как пенсионерка вышла на остановке, она поняла, что у неё на лице порезы и течёт кровь. Женщина написала заявление в полицию. Также она обратилась в больницу, где врачи диагностировали у неё резаную рану левой половины лица и шеи. При этом неизвестно, когда девушка-курьер нанесла ей эти повреждения.

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#санкт-петербург
#конфликт
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#курьер
#пенсионерка
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