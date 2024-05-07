Конфликт со стрельбой произошёл на границе Киргизии и Таджикистана

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Инцидент со стрельбой произошёл на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом пресс-центр погранслужбы Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщил в беседе с РИА Новости.
По словам пограничников, в районе 12:00 (09:20 по мск) они заметили граждан Таджикистана, которые пасли скот на киргизской территории в 250-300 метрах от линии госграницы.
Пограничники потребовали людей покинуть территорию соседнего государства. Но, вместо этого, граждане Таджикистана, проигнорировав просьбу, начали закидывать военных камнями, а также произвели несколько выстрелов в их сторону.
Чтобы не допустить эскалации конфликта пограничники Киргизии несколько раз в целях предупреждения выстрелили в воздух.
По предварительным данным, один из нарушивших границу граждан Таджикистана получил пулю в ногу.
Никто из пограничников не пострадал.
В ближайшее время представители пограничных сторон проведут встречу.
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Пограничники потребовали людей покинуть территорию соседнего государства. Но, вместо этого, граждане Таджикистана, проигнорировав просьбу, начали закидывать военных камнями, а также произвели несколько выстрелов в их сторону.
Чтобы не допустить эскалации конфликта пограничники Киргизии несколько раз в целях предупреждения выстрелили в воздух.
По предварительным данным, один из нарушивших границу граждан Таджикистана получил пулю в ногу.
Никто из пограничников не пострадал.
В ближайшее время представители пограничных сторон проведут встречу.
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Анастасия Чинкова