Станцевавшая тверк у Вечного огня студентка из Замбии получила год условно

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Иностранная студентка получила год условно за тверк у российского мемориала в ХМАО, пишет «Лента.ру».
По данным издания, суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал студентку из Замбии Зибу Тионге, станцевавшую у воинского мемориала, виновной по статье об «Осквернении символа воинской славы России, совершенном публично, с использованием сети «Интернет».
Ее обязали найти постоянное жилье, оставили под подпиской о невыезде, а также лишили права публиковать материалы в интернете.
Установлено, что 16 апреля 2022 года Тионге разместила в запрещённом Instagram видео, на котором она танцует тверк около Вечного огня. Пост она сопроводила оскорбительной подписью. В результате она не признала вину, но извинилась за поступок.
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Ее обязали найти постоянное жилье, оставили под подпиской о невыезде, а также лишили права публиковать материалы в интернете.
Установлено, что 16 апреля 2022 года Тионге разместила в запрещённом Instagram видео, на котором она танцует тверк около Вечного огня. Пост она сопроводила оскорбительной подписью. В результате она не признала вину, но извинилась за поступок.
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Алёна Самарева