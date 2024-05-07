«Стекло пробило голову ребенку»: В Новгородской области умерла трехлетняя девочка

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В Новгородской области второклассник выбросил кусок стекла с балкона на голову трехлетней девочке. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова.
Девятилетний мальчик сбросил стекло с высоты пятого этажа, когда пострадавшая находилась под балконом. Девочка попала в реанимацию. У неё диагностировали переломы костей черепа и открытую черепно-мозговую травму. Спасти её не удалось.
Отмечается, что мальчик состоит на учете в полиции, а также у психиатра. Проверка в отношении его семьи продолжается.
Ранее в казанском отеле «Рем» было найдено тело 17-летнего молодого человека, который заселился в номер с 32-летней женщиной, представившейся его матерью. Перед заселением в номер женщина сообщила сотрудникам отеля, что её «сын» покинет номер поздно вечером. Ночью «родственники» устроили дебош, поэтому сотрудники гостиницы обратились в правоохранительные органы. Женщина долго кричала, грозилась устроить погром, а под утро сбежала. После чего полицейские обнаружили в номере труп юноши.
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