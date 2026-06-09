Конфликт в петербургском ТРК привел к поножовщине

09 июня 2026, 04:38

Посетитель петербургского ТРК напал на охранника с ножницами

Фото: istockphoto/blinow61

В Петербурге конфликт из‑за подозрения в краже привел к нападению с применением оружия. Ранения получил охранник, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».