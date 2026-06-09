Конфликт в петербургском ТРК привел к поножовщине
В Петербурге конфликт из‑за подозрения в краже привел к нападению с применением оружия. Ранения получил охранник, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент случился в развлекательном комплексе LeoMall, расположенном на Планерной улице в Приморском районе. По предварительным данным, сотрудник службы безопасности обратил внимание на одного из посетителей, заподозрив его в краже.
Реакция мужчины оказалась крайне агрессивной: между ним и охранником завязалась драка. В ходе потасовки посетитель не только избил сотрудника охраны, но и нанес ему несколько ударов ножницами, после чего и сразу скрылся с места происшествия на синем автомобиле. Правоохранительные органы объявили нападавшего в розыск.
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