Пьяный подросток угнал автомобиль и попытался скрыться от полиции на Сахалине

09 июня 2026, 03:58

Фото: istockphoto/Ajax9

В Сахалинской области пьяный подросток пытался уйти от полицейского преследования на угнанном автомобиле. Кадры задержания преступника оказались в распоряжении Телеграм-канала РЕН ТВ.