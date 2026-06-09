Пьяный подросток угнал автомобиль и попытался скрыться от полиции на Сахалине
В Сахалинской области пьяный подросток пытался уйти от полицейского преследования на угнанном автомобиле. Кадры задержания преступника оказались в распоряжении Телеграм-канала РЕН ТВ.
Все началось с обращения в дежурную часть 50‑летнего владельца машины. Во время патрулирования инспекторы заметили иномарку, которая подходила под описание угнанного транспортного средства.
Водитель не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался уйти от погони, но в итоге его задержали. За рулем находился 17‑летний юноша, ранее уже привлекавшийся к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме нарушителя.
В отношении законного представителя несовершеннолетнего составили протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Самому подростку грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе местной Госавтоинспекции.
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