Коноплю обвинили в убийстве: Задержан известный адвокат за преступление 14-летней давности

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В Приморье адвокат А. Конопля обвиняется в убийстве знакомого сторожа из-за мести. Об этом информирует региональное СУСК.
По данным следствия, вечером 4 января 2010 года обвиняемый вместе с товарищами приехали на отдых на зимовье в лесу в Анучинском районе. Утром 5 января сторож, который давно знаком с обвиняемым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег зимовье, вследствие чего начался пожар.
Подозреваемый и его четыре приятеля смогли выбраться из огня, одной женщине не удалось спастись.
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Подозреваемый и его четыре приятеля смогли выбраться из огня, одной женщине не удалось спастись.
«Компания переместилась в вагончик рядом с зимовьем, после чего обвиняемый, приискав охотничий гладкоствольный карабин модели «Сайга 20К», решил отомстить поджигателю, вышел из вагончика и произвел три последовательных целенаправленных выстрела в область груди и живота потерпевшего, от которых последний скончался на месте», — сказано в сообщении.Спустя много лет следователи нашли орудие и раскрыли преступление. Адвокату адвокатской палаты Приморского края А. Конопле предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.
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Алина Юрчак