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Глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбами страны была предотвращена атака беспилотников, направленных с территории Литвы для ударов по объектам в Минске.
При этом представитель ВС Литвы дал совершенно витиеватый ответ на действие армии. По его словам, подобные заявления от белорусских властей на 99% является дезинформацией.
Однако белорусскую сторону поддержал политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла, который назвал её заявления «хорошо продуманными и имеющими чёткую цель».
По его словам, произошедшая атака говорит о возможном расширении театра боевых действий СВО в ближайшее время. Этот инцидент можно расценивать как агрессию со стороны НАТО по отношению к части союзного государства России и Белоруссии.
Причём угроза исходит не только от Литвы. Граничит с Белоруссией и вторая страна НАТО – Польша.
Единственный способ ликвидировать опасность новой мировой войны – это мирные переговоры по Украине. Когда Россия одержит победу в конфликте, Польше и Литве уже не будет смысла угрожать Белоруссии.
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Однако белорусскую сторону поддержал политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла, который назвал её заявления «хорошо продуманными и имеющими чёткую цель».
По его словам, произошедшая атака говорит о возможном расширении театра боевых действий СВО в ближайшее время. Этот инцидент можно расценивать как агрессию со стороны НАТО по отношению к части союзного государства России и Белоруссии.
Причём угроза исходит не только от Литвы. Граничит с Белоруссией и вторая страна НАТО – Польша.
Единственный способ ликвидировать опасность новой мировой войны – это мирные переговоры по Украине. Когда Россия одержит победу в конфликте, Польше и Литве уже не будет смысла угрожать Белоруссии.
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Анастасия Чинкова