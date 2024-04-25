Украина ударила по Токмаку иностранным оружием

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Украинские боевики ударили по Токмаку иностранным оружием, пишет ТАСС.
По данным оперативных служб, украинская армия использовала управляемые авиационные бомбы. Две из них были перехвачены, но одна достигла своей цели.
Во время атаки был поврежден жилой дом, два человека пострадали. Как сообщают силовики, прилет был зафиксирован в 15:40 мск.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ обстреливают Токмак и Новую Каховку в Херсонской области. Также украинские боевики регулярно пытаются атаковать объекты критической инфраструктуры.
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Во время атаки был поврежден жилой дом, два человека пострадали. Как сообщают силовики, прилет был зафиксирован в 15:40 мск.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ обстреливают Токмак и Новую Каховку в Херсонской области. Также украинские боевики регулярно пытаются атаковать объекты критической инфраструктуры.
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Алёна Самарева