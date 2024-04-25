В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России

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Увеличение дальности поставляемых Украине ракет приведёт к расширению буферной зоны, которая необходима для безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, в результате от поставок дальнобойных ракет пострадает сама Украина, поскольку понесёт больше жертв и разрушений.
Днём ранее Пентагон подтвердил в беседе с РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности. Уточнялось, что они будут использоваться в «пределах суверенной украинской территории». Ракеты были поставлены на Украину в апреле. СМИ сообщают, что они уже дважды применялись ВСУ для обстрела целей в российском тылу.
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Анастасия Чинкова