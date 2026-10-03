Конструкция обрушилась на людей в одном из европейских баров, пострадало больше десяти человек
В испанской Риохе не менее 12 человек пострадали при обрушении конструкции в одном из баров. Инцидент произошел 3 октября в городе Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра, сообщает La Rioja.
На момент происшествия в заведении находились около 50 посетителей. Обрушение оказалось настолько сильным, что повреждения также получила стена соседнего жилого дома.
Девять пострадавших доставили в больницы для оказания медицинской помощи. Еще троим помощь оказали непосредственно на месте происшествия.
К работам привлекли пожарных, сотрудников службы гражданской защиты и кинолога со служебной собакой. После обследования территории спасатели установили, что под завалами людей не осталось.
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