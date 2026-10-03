Конструкция обрушилась на людей в одном из европейских баров, пострадало больше десяти человек

03 октября 2026, 22:59

La Rioja: обрушение произошло в баре Испании, пострадало 12 человек

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В испанской Риохе не менее 12 человек пострадали при обрушении конструкции в одном из баров. Инцидент произошел 3 октября в городе Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра, сообщает La Rioja.