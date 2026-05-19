На востоке Германии из-за взрыва газа обрушился многоквартирный жилой дом
На востоке Германии из-за взрыва газа полностью обрушился многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает издание Bild.
В городе Герлиц прогремел громкий хлопок, после чего здание рухнуло, оставив большую брешь в ряду исторических построек. По информации спасателей, под завалами могут находиться до пяти человек. Экстренные службы — пожарные, полицейские, тяжёлая техника и кинологи с собаками — уже работают на месте.
Мэр Герлица Октавиан Урсу заявил, что основная версия происшествия — утечка бытового газа, которая привела к взрыву. Коммунальные сети в районе отключили, жителей трёх соседних домов эвакуировали. Им предоставят временное жильё.
Ранее «Радио 1» передавало, что под Хабаровском автобус с пассажирами вылетел с дороги после крупного ДТП. Несколько людей пострадали, их уже доставили в больницу.
