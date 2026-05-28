На головы жильцов российского аварийного дома обрушился потолок
В Калужской области, в городе Людиново, произошло обрушение потолка в одной из квартир аварийного жилого дома. Инцидент зафиксировали по адресу улица Герцена, дом 1, сообщил депутат Думы Людиновского округа Алексей Моисеенков во «Вконтакте».
По предварительным данным, штукатурка рухнула прямо на проживающих в помещении людей. В результате происшествия они получили травмы.
Отмечается, что здание давно признали аварийным. Его расселение планировалось завершить ещё в 2025 году, однако до сих пор эти сроки не соблюли, и люди вынуждены продолжать жить в опасных условиях.
Схожая ситуация произошла в апреле в Махачкале, там рухнул целый жилой дом. Предварительно, фундамент могло размыть после дождя.
