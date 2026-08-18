В казанской многоэтажке обрушился лестничный пролёт
В многоквартирном жилом доме Казани обрушился лестничный пролёт. Информацию опубликовала пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Происшествие случилось в подъезде дома на улице Ютазинской. Из-за образовавшегося на месте лестницы крупного провала жители верхних этажей не могут ни покинуть свои квартиры, ни попасть в них.
Предварительно известно об одной пострадавшей женщине. Прокуратура начала проверку по факту обвала. Ведомство оценит действия управляющей компании «УК ЖКХ Московского района Казани» на предмет соблюдения требований закона при содержании общего имущества дома.
До этого сообщалось о трагедии в Москве. Там при пожаре в квартире погибла 95-летняя женщина.
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