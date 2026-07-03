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Конструкция обвалилась на репетиции парада в честь 250-летия США

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Во время репетиции на ярмарке в Вашингтоне, организованной к празднованию Дня независимости, на сцену обрушилась часть конструкции. Кадры случившегося появились в социальных сетях, пишет РИА Новости.



На опубликованном видео запечатлён момент выступления танцовщиц: во время номера за артистками с громким звуком падает прямоугольный элемент конструкции. Репетиция тут же останавливается, а участницы оборачиваются на шум. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В ближайшую субботу США отметят 250‑летие. В центре столицы в честь праздника развернули ярмарку, запланированы парад и вечерний салют. По оценкам властей, на Национальной аллее у монумента Джорджу Вашингтону может собраться до 150 тысяч человек.

Александр Огарёв

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