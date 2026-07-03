Конструкция обвалилась на репетиции парада в честь 250-летия США

03 июля 2026, 01:54

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Во время репетиции на ярмарке в Вашингтоне, организованной к празднованию Дня независимости, на сцену обрушилась часть конструкции. Кадры случившегося появились в социальных сетях, пишет РИА Новости.