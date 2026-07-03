03 июля 2026, 01:31

Fox: крупнейший пляж Нью-Йорка могут закрыть из-за нашествия акул

Фото: istockphoto/Makhbubakhon Ismatova

Крупнейший городской пляж Нью‑Йорка Рокавей‑Бич может быть закрыт в пик летнего сезона после замеченных неподалёку от берега акул. Об этом сообщает телеканал Fox.