Крупнейший пляж Нью-Йорка могут закрыть из-за нашествия акул
Крупнейший городской пляж Нью‑Йорка Рокавей‑Бич может быть закрыт в пик летнего сезона после замеченных неподалёку от берега акул. Об этом сообщает телеканал Fox.
В четверг на Рокавей зафиксировали несколько случаев появления хищников, из‑за чего власти вынуждены предупреждать отдыхающих о вероятных временных закрытиях пляжа. Ситуация особенно неприятна на фоне сильной жары: температура в городе может превысить 105 градусов по Фаренгейту (примерно 40,5 °C).
Ранее столбики термометров в Нью‑Йорке уже переваливали психологическую отметку в 100 градусов, что стало первым подобным случаем за более чем десять лет. Местные власти распорядились открыть в мегаполисе центры охлаждения.
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