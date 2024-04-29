Консульство РФ не подтвердило, что россиянин убил двух украинцев в Германии

Фото: iStock/tanawit sabprasan
Наличие российского гражданства у подозреваемого в убийстве двух граждан Украины в немецком городе Мурнау необходимо подтвердить. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Бонне.
Отмечается, что в настоящее время данное подтверждение отсутствует. В генконсульстве пояснили, что данных о задержании российского гражданина не поступало.
Уточняется, что на территории Германии на регулярной основе живут около сотни тысяч русскоговорящих людей, которые не являются гражданами РФ. При этом есть и те лица, у кого имеется несколько паспортов.
Напомним, в баварском городе Мурнау (Германия) произошло убийство двух граждан Украины, полиция подозревает россиянина. На территории торгового центра в Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранениями. Оба скончались.
Читайте также:
В Баварии задержали гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев
Установлены личности убитых в Германии украинцев
Пьяный украинский военный жестоко расправился с подростком в Киеве
Уточняется, что на территории Германии на регулярной основе живут около сотни тысяч русскоговорящих людей, которые не являются гражданами РФ. При этом есть и те лица, у кого имеется несколько паспортов.
Напомним, в баварском городе Мурнау (Германия) произошло убийство двух граждан Украины, полиция подозревает россиянина. На территории торгового центра в Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранениями. Оба скончались.
Читайте также:
В Баварии задержали гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев
Установлены личности убитых в Германии украинцев
Пьяный украинский военный жестоко расправился с подростком в Киеве
Екатерина Коршунова