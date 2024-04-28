Установлены личности убитых в Германии украинцев

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Обнаруженные в Германии с колото-резанными ранами граждане Украины были военными. Об этом сообщили в МИД Украины.
Ранее, в субботу, рядом с торговым центром в немецком городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них умер на месте от полученных травм, а второй позднее – в больнице. Мужчины оказались уроженцами Украины.
Полиция задержала подозреваемого в совершении двойного убийства. Им оказался гражданин России. В воскресенье прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.
В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, по предварительным данным, убитые мужчины были военными, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии.
В настоящее время консулы устанавливают причины произошедшего и уточняют информацию о подразделениях, в которых числились погибшие военные.
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Полиция задержала подозреваемого в совершении двойного убийства. Им оказался гражданин России. В воскресенье прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.
В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, по предварительным данным, убитые мужчины были военными, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии.
В настоящее время консулы устанавливают причины произошедшего и уточняют информацию о подразделениях, в которых числились погибшие военные.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова