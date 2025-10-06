Контрабандист из Казахстана пытался вывезти золото в пауэрбанке и отделался штрафом
Благовещенский городской суд прекратил уголовное преследование в отношении гражданина Казахстана, который попытался незаконно вывезти из Приамурья более килограмма драгоценных металлов. Инцидент произошел в апреле этого года. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу суда.
Мужчина спрятал слиток золота в пауэрбанке. Его стоимость превысила девять миллионов рублей. При предполетном досмотре сотрудники обнаружили аномалию в зарядном устройстве. Дело передали специалистам ФСБ.
Следствие возбудило уголовное дело по статьям о незаконном обороте драгоценных металлов и покушении на контрабанду стратегически важных ресурсов. Обвиняемый частично компенсировал ущерб, переведя 334,2 тысячи рублей в детские социальные учреждения Амурской области.
Суд назначил мужчине штраф в размере 240 тысяч рублей и конфисковал слиток золота в доход России.
