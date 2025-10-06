Контрабандист из Казахстана пытался вывезти золото в пауэрбанке и отделался штрафом

06 октября 2025, 08:06

Иностранец попытался провезти через Благовещенск пауэрбанк с золотом на ₽9 млн

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Благовещенский городской суд прекратил уголовное преследование в отношении гражданина Казахстана, который попытался незаконно вывезти из Приамурья более килограмма драгоценных металлов. Инцидент произошел в апреле этого года. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу суда.