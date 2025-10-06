В Подмосковье около 500 мигрантов на лошадях устроили игру с тушей мертвого козла
В Раменском районе Подмосковья местные жители возмутились действиями сотен мигрантов. Те играли с тушей козла верхом на лошадях. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидца.
В мероприятии участвовали сотни мигрантов. Они проводили традиционную тюркскую игру кок-бору — «всадники» должны были перетащить к воротам мертвого козла. В материале уточняется, что такое происходит в Раменском районе довольно часто.
«Что-то наподобие поло трупом козла без головы. Несогласованное сборище мигрантов порядка 500 человек. Лошади, машины и так далее. Забили козла и давай его гонять по полю», — пояснил собеседник РЕН ТВ.
Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, прибывшие на место правоохранительные органы не зафиксировали нарушений. Многие люди все еще недовольны происходящим.
