В австралийском городе Сидней произошла стрельба, пострадало около 20 людей
News.com: Минимум 17 человек пострадали из-за стрельбы в Сиднее, стрелка задержали
В результате стрельбы в австралийском Сиднее пострадали по меньшей мере 17 человек. Полиция задержала подозреваемого в нападении на граждан. Об инциденте сообщает портал News.com.au.
По данным правоохранительных органов, 5 октября в западной части Сиднея прозвучало около 100 выстрелов. Один человек получил огнестрельное ранение, еще 16 пострадали при нападении.
Подозреваемый вел беспорядочную стрельбу по проезжающим автомобилям, также он целился в полицейские машины. Уточняется, что правонарушителем является 60-летний мужчина.
Полиция оперативно задержала стрелка и в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего.
