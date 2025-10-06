В австралийском городе Сидней произошла стрельба, пострадало около 20 людей

06 октября 2025, 02:43

News.com: Минимум 17 человек пострадали из-за стрельбы в Сиднее, стрелка задержали

Фото: iStock/TheaDesign

В результате стрельбы в австралийском Сиднее пострадали по меньшей мере 17 человек. Полиция задержала подозреваемого в нападении на граждан. Об инциденте сообщает портал News.com.au.





По данным правоохранительных органов, 5 октября в западной части Сиднея прозвучало около 100 выстрелов. Один человек получил огнестрельное ранение, еще 16 пострадали при нападении.



Подозреваемый вел беспорядочную стрельбу по проезжающим автомобилям, также он целился в полицейские машины. Уточняется, что правонарушителем является 60-летний мужчина.



