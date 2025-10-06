«Голова свисала из окна»: Многодетная мать уснула в припаркованной машине и сгубила семилетнего сына
В американском штате Джорджия многодетная мать уснула в машине и случайно погубила своего семилетнего сына. Об этом сообщает People.
29 сентября 32-летней Кэндис Грейс предъявили обвинения в убийстве сына по неосторожности и жестоком обращении с детьми.
Инцидент случился в ночь с 5 на 6 апреля. Утром с правоохранительными органами связался человек, который увидел рядом со своим домом припаркованный автомобиль. Приглядевшись, он понял, что стекло в машине прижало горло мальчика. Его голова свисала из окна.
Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье, почти не подавал признаков жизни. Рядом с ним сидели младшие брат и сестра. На переднем сиденье спала Грейс.
Мальчика доставили в больницу, но спасти не смогли. Свидетель рассказал, что накануне вечером мать оставляла детей в машине одних.
Во время допроса Грейс засыпала с младшим ребенком на руках и вела себя странно. Полиция обнаружила у нее в крови наркотики.