«Голова свисала из окна»: Многодетная мать уснула в припаркованной машине и сгубила семилетнего сына

06 октября 2025, 06:38

People: Многодетная мама в США уснула ночью в машине и погубила семилетнего сына

Фото: iStock/Pnikof

В американском штате Джорджия многодетная мать уснула в машине и случайно погубила своего семилетнего сына. Об этом сообщает People.





29 сентября 32-летней Кэндис Грейс предъявили обвинения в убийстве сына по неосторожности и жестоком обращении с детьми.



Инцидент случился в ночь с 5 на 6 апреля. Утром с правоохранительными органами связался человек, который увидел рядом со своим домом припаркованный автомобиль. Приглядевшись, он понял, что стекло в машине прижало горло мальчика. Его голова свисала из окна.



