Контрабандисты выбрасывали истощенных мигрантов за борт
На греческом острове Крит перед судом предстали двое мужчин из Судана, которых обвиняют в организации нелегальной перевозки мигрантов. Об этом пишет The Guardian.
По данным следствия, во время шестидневного плавания из Ливии они приказали выбросить за борт 22 человека, скончавшихся от истощения и обезвоживания. Трагедия произошла в Средиземном море южнее Крита. Судно с мигрантами вышло из ливийского порта Тобрук 21 марта, но сбилось с курса и шесть дней дрейфовало в плохих погодных условиях. У пассажиров закончились еда и вода.
Выжившие рассказали береговой охране, что по приказу контрабандистов тела погибших систематически сбрасывали за борт. Всего на лодке находились 26 человек, включая женщину и ребёнка. Двоих спасённых госпитализировали. Обвиняемым — 19 и 21 год, они граждане Южного Судана. Им предъявили обвинения в незаконном ввозе мигрантов и непредумышленном убийстве. В понедельник они должны дать показания следователю.
Инцидент произошёл на фоне резкого роста числа погибших на средиземноморском маршруте — за первые два месяца 2026 года, по данным Frontex и МОМ, погибли 559 человек — вдвое больше, чем годом ранее.
